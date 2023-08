Байден шепотом рассказал об успехах экономики США

Президент США Джо Байден шепотом рассказал об экономических достижениях. Об этом 16 августа сообщила газета The Daily Mail.

Как отметило издание, в ходе встречи в Белом доме Байден, рассказывая об успехах своей экономической политики, заявил, что его курс был назван «байденомикой» газетами The Financial Times и The Wall Street Journal, однако выразил неуверенность в том, что издания на тот момент использовали это слово в положительном ключе.

«Но знаете что? Она работает», — шепотом сказал Байден, с улыбкой наклонившись к микрофону.

Газета назвала шепот американского президента жутким. Уточняется, что Байден использовал его для демонстрации успеха климатического и налогового законодательства на фоне природных пожаров на Гавайях.

При этом читатели газеты критически отреагировали на очередное нестандартное поведение президента США.

«Вероятно, тем же голосом он разговаривает с молодыми девушками», — написал пользователь с ником Fred.

Taofledermaus отметил, что Байден живет в потустороннем мире. Пользователь SorcererPrince написал, что это шепот хищника.

«Он такой же отвратительный, как и люди, дергающие его за ниточки», — написал Living the Jean.

WashingtonHgtsJohn подчеркнул, что Байден «становится всё страннее и страннее».

Накануне Байден во время публичного выступления на предприятии по производству электротехники в городе Милуоки исказил факты своей биографии, в частности по поводу своего рождения и образования отца.

8 августа американский президент оговорился и назвал Гранд-каньон одним из девяти чудес света. После этого он уточнил, что Гранд-каньон — не один из девяти, а один из семи чудес света. Однако в списке семи чудес света Гранд-каньона тоже нет.

В ходе визита в штат Мэн Байден обыграл свою оплошность, когда забыл подписать исполнительный указ о производстве в США, на тему которого произнес речь. Президент отправился пожимать руки присутствующим, когда помощник нагнал его в зале и напомнил про подпись под документом, о котором тот говорил.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.