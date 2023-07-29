Байден забыл подписать указ после посвященного ему выступления в штате Мэн

Американский президент Джо Байден обратил в шутку свою оплошность в штате Мэн 28 июля, когда забыл подписать исполнительный указ о производстве в США, на тему которого произнес речь, пишет The Independent.

Президент США обсуждал производство в Auburn Manufacturing Inc. в Оберне, когда закончил свою речь под аплодисменты и спустился к слушателям. Когда он шел вдоль толпы, пожимая людям руки, к нему подошел помощник и что-то прошептал на ухо.

После этого Байден поспешил вернуться на сцену, чтобы подписать указ, ставший центром внимания всего мероприятия.

«Совсем забыл, что не подписал указ. Всё эти разговоры — и никаких действий», — иронично проговорил в микрофон американский президент.

25 июля Байден даже не заметил, как оговорился, предложив скорбеть о 100 жертвах пандемии в США вместо 1 млн. Тогда американский лидер выступал с речью о необходимости расширения доступа к психиатрической помощи и говорил о том, как во многих семьях опустели стулья за обеденным столом из-за пандемии.

Ранее Байден привлекал внимание общественности 13 июля, когда в Финляндии попытался укусить и поцеловать маленькую девочку. Он приветствовал сотрудников посольства США и их семьи перед посадкой в самолет в аэропорту Хельсинки Вантаа, когда попытался пообщаться с ребенком.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.