Байден поверг в ужас ребенка в Финляндии попытками укусить и поцеловать

Очередной неоднозначный инцидент с американским президентом Джо Байденом произошел 13 июля, когда он приветствовал сотрудников посольства США и их семьи перед посадкой в самолет в аэропорту Хельсинки Вантаа. Среди пришедших оказалась женщина с ребенком на руках и Байден попытался пообщаться с девочкой.

На кадрах видно, как Байден наклоняется к ребенку, но та отворачивается, когда американский лидер, прижавшись губами к плечу девочки, слегка покусывает его.

Ребенок в недоумении и ужасе смотрит на Байдена и на мать, которая пытается запечатлеть момент на смартфон. Когда же глава Белого дома делает попытку поцеловать девочку в голову, она разворачивается спиной и с плаксивым лицом повисает на плече матери, пытаясь максимально отстраниться от странного для нее контакта, сообщает Fox News.

Кадры с места инцидента облетели социальные сети, где пользователи раскритиковали президента за его странное поведение.

«Байден должен быть в доме престарелых, а не руководить свободным миром», — прокомментировал Дональд Трамп-младший в Twitter.

«Байден — жуткий человек. Зачем кому-то вот так прикасаться ртом к чужому ребенку? Это сверхотвратительное поведение. Держите своих детей подальше от Джо Байдена. Отвратительно», — добавил политический комик Тим Янг.

«Это, должно быть, самый жуткий момент для Байдена с ребенком. А ведь всё, что Байдену нужно сделать, это не делать этого, и он этого не может», — высказался консерватор Калеб Халл.

Республиканец Грег Прайс пошутил, что Байден теперь «путает младенцев с рожками мороженого» (мороженое — любимое лакомство американского президента. — Ред.).

Поведение президента США у многих вызвало недоумение после пятидневной поездки в Европу, где он принял участие в саммите НАТО, и побывал в Финляндии. Во время поездки Байден допустил множество оговорок. А поднимаясь на трап самолета в Финляндии привычно споткнулся, но удержался от падения, писал New York Post.

В прошлом году Байден напугал не только детей, но и взрослое население США. Во время выступления 27 июля о невозможности быть одновременно сторонником беспорядков в Капитолии в январе 2021 года и ценить правопорядок лидер нации не моргал 17 секунд.

Летом 2021 года Байден наклонился к микрофону и заговорил шепотом, чем напугал уже журналистов.