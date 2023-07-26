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Байден ошибочно предложил скорбеть о 100 жертвах пандемии в США вместо 1 млн

Байден ошибся, заявив, что жертвами пандемии в США стали 100 человек, а не миллион
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Американский президент Джо Байден во время речи 25 июля о необходимости расширения доступа к психиатрической помощи говорил о том, как во многих семьях США опустели стулья за обеденным столом из-за пандемии COVID-19. В какой-то момент он запутался в цифрах статистики и заявил о сотне погибших за время пандемии американцев.

«Мы всё еще ощущаем глубокую утрату из-за пандемии. Как я уже упоминал, у нас погибло более 100 человек. Это 100 пустых стульев вокруг кухонного стола. Каждая отдельная потеря — это так много людей, оставшихся с разбитым сердцем», — приводит Белый дом слова Байдена, но уже с исправленными данными.

Глава Белого дома начал речь с упоминания верных цифр — более 1 млн погибших в пандемию, но к концу выступления не смог повторить эти данные.

«Друзья, кризис психического здоровья — это то, что мы должны встретить все вместе, как единая страна. На мой взгляд, у нас есть моральный долг быть рядом друг с другом, протягивать руку помощи нашим соседям в горе, стрессе и отчаянии», — подчеркнул Байден.

Американский лидер также призвал «заняться профилактикой и устранением коренных причин боли и травм, таких как одиночество и изолированность». Однако запомнилась его речь именно оговоркой про сотню погибших от пандемии.

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Ранее Байден привлекал внимание общественности во время брифинга 28 июня. Тогда он оговорился, комментируя украинский конфликт, перепутав Украину с Ираком.

22 июня на официальной встрече в Белом доме американский лидер перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди и назвал его президентом.

16 июня Байден поверг в замешательство аудиторию национального саммита сообществ по безопасности в университете Хартфорда тем, что завершил свою речь словами «Боже, храни королеву».

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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