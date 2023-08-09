Джо Байден вновь оговорился и назвал Гранд-Каньон одним из девяти чудес света

Американский президент Джо Байден в ходе воодушевленной речи о присвоении Гранд-Каньону статуса национального памятника в Аризоне 8 августа был вынужден исправлять очередные собственные оговорки.

«Гранд-Каньон — одно из девяти чудес света в буквальном смысле. Только подумайте! Это же потрясающе!» — приводит слова Байдена Washington Examiner.

Американский лидер восхитился известным во всем мире символом Америки, после чего уточнил, что Гранд-Каньон, конечно, не один из девяти, а один из семи чудес света.

Но и тут глава Белого дома оказался не совсем точен. В списке семи чудес света Гранд-Каньона тоже нет. Он входит в перечень из семи чудес природы, наряду с северным сиянием, вулканом Парикутином, горой Эверест, гаванью Рио-де-Жанейро, водопадом Виктория и Большим Барьерным рифом.

Позже во вторник Байден отправился из Аризоны в Нью-Мексико, после которого посетит штат Юта в рамках своего турне на запад страны.

Обернуть в шутку очередную оговорку президент США попытался 28 июля в ходе визита в штат Мэн. Выступая с речью, он попытался пошутить, назвав себя старейшим политиком с опытом работы лет в 600.

Также в штате Мэн американский президент обыграл свою оплошность, когда забыл подписать исполнительный указ о производстве в США, на тему которого произнес речь. Байден отправился пожимать руки присутствующим, когда помощник нагнал его в зале и напомнил про подпись под документом, о котором тот говорил.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.