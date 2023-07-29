Джо Байден назвал себя старейшим политиком с опытом в 600 лет

Американский президент Джо Байден в ходе визита в штат Мэн посетил город Фрипорт, где выступил перед сторонниками Демократической партии ради сбора средств на предвыборную президентскую кампанию 28 июля. Выступая с речью, он попытался пошутить, назвав себя старейшим политиком, рассказал журналист USA Today из пула Белого дома Джои Гаррисон.

По его словам, Байден выступал около 40 минут перед двумя сотнями слушателей. Он традиционно хвалил байденомику и ее достижения — снижение инфляции, рост внутреннего производства. А потом решил объяснить, как ему удалось этого достичь.

«Я знаю, что по мне и не скажешь, но я занимаюсь этим [политикой] уже долгое время», — сказал Байден, вызвав смех аудитории.

Хозяин Белого дома закончил речь рассказом о первом дне на посту президента и решениях, стоявших за его обустройством в Овальном кабинете, когда он разместил там бюсты Мартина Лютера Кинга, Сесара Чавеса, Роберта Кеннеди, добавила «Газета.Ru».

«Я пробыл там 600 лет», — сказал Байден, пытаясь пошутить о длительности своей политической карьеры.

Еще одной шуткой в штате Мэн американский президент обыграл свою оплошность, когда забыл подписать исполнительный указ о производстве в США, на тему которого произнес речь. Байден отправился пожимать руки присутствующим, когда помощник нагнал его в зале и напомнил про подпись под документом, о котором тот говорил.

25 июля Байден не заметил, как оговорился, предложив скорбеть о 100 жертвах пандемии в США вместо 1 млн. Тогда американский лидер выступал с речью о необходимости расширения доступа к психиатрической помощи и говорил о том, как во многих семьях опустели стулья за обеденным столом из-за пандемии.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.