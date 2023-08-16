Байден на выступлении в Милуоки исказил факты о своем рождении

Президент США Джо Байден во время публичного выступления на предприятии по производству электротехники в городе Милуоки, штат Висконсин, исказил факты своей биографии, в частности по поводу своего рождения и образования отца. На этом 15 августа обратила внимание газета New York Post.

«Мой дедушка Байден умер очень молодым. Он умер в больнице, где я родился, за шесть дней до моего рождения», — сказал он.

Издание при этом обратило внимание, что дедушка политика скончался более чем за год до рождения внука.

Далее Байден продолжил, что его отец был начитанным человеком, но не имел возможности продолжить образование в колледже.

Однако газета отмечает, что отец американского лидера год учился в престижном Университете Джонса Хопкинса.

Байден также заверил присутствующих, что уменьшил государственный долг на $1,7 трлн, после чего сайт Белого дома уточнил, что политик имел в виду дефицит бюджета, а не госдолг.

Ранее, в августе, американский лидер вновь оговорился и назвал Гранд-каньон одним из девяти чудес света. После этого он уточнил, что Гранд-каньон — не один из девяти, а один из семи чудес света. Однако в списке семи чудес света Гранд-каньона тоже нет.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.