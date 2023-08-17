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В Польше допустили полное поражение Украины

Mysl Polska: на фоне поражения Украины Польша готовится к войне
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Закупки Польшей наступательных вооружений свидетельствуют о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины. Об этом 15 августа написал обозреватель польского издания Mysl Polska Эугениуш Зинкевич.

«Мы являемся свидетелями смелых планов вооружения варшавского правительства и закупок большого количества наступательных вооружений. <…> Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне», — написал он.

Как отметил Зинкевич, Варшава не учитывает украинский опыт, когда возлагает излишние надежды на западные вооружения. По его словам, «ужасное техническое состояние» орудий, их ненадежность и неэффективность приводят к неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостоять современным вооружениям России даже после изменения тактики и стратегии украинской армии.

Автор статьи указывает, что форсированная тактика, внедренная западными стратегами в ВСУ, приводит к серьезным потерям в живой силе. В связи с этим изменение стратегии и тактики не может сильно изменить ситуацию на поле боя. По мнению Зинкевича, это может лишь немного отсрочить полное поражение ВСУ.

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Накануне экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру рассказал о размышлениях Польши о вторжении на Западную Украину. По его словам, Россия даст решительный ответ на подобные действия.

9 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Польша намерена создать польско-украинское соединение, чтобы оккупировать территории Западной Украины. Он добавил, что ряд областей на западе страны воспринимается Варшавой как исконно польские земли.

Президент РФ Владимир Путин 21 июля заявил, что Варшава рассчитывает сформировать некую коалицию «под зонтиком НАТО», вторгнуться и «оторвать кусок пожирнее» от Киева. Он распорядился о том, чтобы директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отслеживал планы Польши в отношении Украины.

До этого, 4 апреля, глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Варшава заинтересована в крахе Киева и ждет подходящего момента для получения контроля над западными территориями Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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