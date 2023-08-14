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Экс-агент ЦРУ заявил о плане вторжения Польши на Украину

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Польша планирует вторгнуться на Западную Украину
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Фото: Global Look Press/Attila Husejnow
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Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон 14 августа в интервью журналисту Стивену Гарднеру рассказал о размышлениях Польши о вторжении на Западную Украину.

По его словам, Россия даст решительный ответ на подобные действия.

«Зависит от Запада, расширятся ли военные действия. <…> Если Запад нарастит угрозу и Польша решится на вторжение на Украину, ее западную часть, <…> то Россия может поменять свои военные цели», — рассказал он в ходе беседы, трансляция которой велась на YouTube.

Джонсон добавил, что ключевая цель РФ заключается в ослаблении войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам экс-агента, это позволит форсировать Днепр и освободить Одессу.

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Ранее, 9 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Польша намерена создать польско-украинское соединение, чтобы оккупировать территории Западной Украины. Он добавил, что ряд областей на западе страны воспринимается Варшавой как исконно польские земли.

В конце июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Варшава рассчитывает сформировать некую коалицию «под зонтиком НАТО», вторгнуться и «оторвать кусок пожирнее» от Киева. Он распорядился о том, чтобы директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отслеживал планы Польши в отношении Украины.

В апреле Нарышкин сообщил, Варшава заинтересована в крахе Киева и ждет подходящего момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.

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