Шойгу заявил о намерениях Польши захватить Западную Украину
Польша намерена создать польско-украинское соединение, чтобы оккупировать территории Западной Украины, заявил 9 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
«Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — сказал глава российского ведомства.
Ряд областей Западной Украины воспринимается Варшавой как исконно польские земли, добавил Шойгу, уточняет «Газета.Ru».
Министр добавил, что Польша приобретает танки, артиллерийские системы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной (ПРО), а также боевую авиацию, что создает риски для Москвы.
В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что Варшава рассчитывает сформировать некую коалицию «под зонтиком НАТО», напрямую вмешаться и «оторвать кусок пожирнее» от Киева. Он поручил директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.
В апреле Нарышкин также сообщил, что польское правительство ждет удачного момента, чтобы получить контроль над Западной Украиной.