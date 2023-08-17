Новый адвокат Винника рассчитывает на победу в суде присяжных в США

Новый адвокат гражданина России Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег, Аркадий Бух рассчитывает на победу в суде присяжных. Такую оценку 17 августа он привел в беседе с ТАСС.

Юрист подтвердил подачу документов для представления интересов Винника в суд Северного округа штата Калифорния. Ранее он представлял в судах Соединенных Штатов интересы других россиян, например Дениса Дубникова, который в апреле 2023 года был приговорен к уже отбытому сроку ограничения свободы и штрафу в $10 тыс. за участие в сговоре с целью отмывания денег.

«Мы будем готовиться к суду присяжных, клиент не признал себя виновным. <…> Уверены в том, что победим на суде присяжных и докажем невиновность нашего клиента», — отметил Бух.

По информации юриста, в скором времени защита поэтапно получит от прокуратуры доказательную базу. Как следует из документов, размещенных в электронной базе суда, следующие предварительные слушания по делу Винника планируются на 1 сентября.

Ранее, 26 мая, мать заключенного в США россиянина Вера Винник рассказала «Известиям» об ухудшении его здоровья. Состояние здоровья Винника, содержащегося под стражей в США, резко ухудшается — он почти полностью потерял зрение, а также испытывает проблемы с желудком из-за пищи, которую ему дают в тюрьме, сказала она.

24 мая со ссылкой на документы окружного суда Калифорнии сообщалось, что адвокаты находящегося в предварительном заключении в США россиянина Александра Винника пытаются внести его в списки на обмен между американской стороной и Россией.

До этого, 23 декабря, мать Винника поделилась, что хочет обратиться к американскому президенту Джо Байдену. Она заявила, что США руками Греции, где был задержан Александр, «убили» ее невестку, у которой на фоне стресса развилась опухоль головного мозга. Это было доказано как иностранными врачами, так и российскими специалистами, добавила Вера Винник.

Россиянина задержали по запросу США в июле 2017-го, когда он отдыхал вместе с семьей в Греции. Экстрадицию россиянина Винника также запросили РФ и Франция. В России он обвиняется в хищении свыше 600 тыс. рублей и в мошенничестве на сумму 750 млн рублей.

30 месяцев Александр Винник находился в греческой тюрьме без вынесения судебного приговора, а после этого, в январе 2020 года, россиянина экстрадировали во Францию. Суд этой страны оправдал Винника по 19 обвинениям, которые в том числе касались использования вредоносного программного обеспечения, чтобы совершать кибератаки. При этом в декабре 2020-го исправительный суд Парижа всё же приговорил Александра к пятилетнему сроку за отмывание денег. 4 августа 2022-го Винника экстрадировали в США. Сейчас он содержится в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии, где ожидает вынесения судебного решения. Ему грозит до 55 лет.