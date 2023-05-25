Адвокаты Винника выступили за включение россиянина в сделку по обмену

Адвокаты находящегося в предварительном заключении в США россиянина Александра Винника пытаются внести его в списки на обмен между американской стороной и Россией. Об этом в среду, 24 мая, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документы окружного суда Калифорнии.

«Многочисленные лица, знакомые с деталями данных переговоров, сообщили стороне защиты, что считают важным, чтобы господин Винник и его юристы публично выступали за его включение в возможную сделку по обмену, чтобы максимизировать его шансы», — указано в заявлении.



Адвокаты подали ходатайство об отмене постановления, которое запрещает Виннику обсуждать свое дело, ради того, чтобы он публично выступил за включение в обмен с другими заключенными.

23 декабря мать Винника поделилась, что хочет обратиться к американскому президенту Джо Байдену. Она заявила, что США руками Греции, где был задержан Александр, «убили» ее невестку, у которой на фоне стресса развилась опухоль головного мозга. Это было доказано как иностранными врачами, так и российскими специалистами, добавила Вера Винник.

Александра задержали по запросу США в июле 2017-го, когда он отдыхал вместе с семьей в Греции. Экстрадицию россиянина Винника также запросили РФ и Франция. В России он обвиняется в хищении свыше 600 тыс. рублей и в мошенничестве на сумму в 750 млн рублей.

30 месяцев Александр Винник находился в греческой тюрьме без вынесения судебного приговора, а после этого, в январе 2020 года, россиянина экстрадировали во Францию. Суд этой страны оправдал Винника по 19 обвинениям, которые в том числе касались использования вредоносного программного обеспечения, чтобы совершать кибератаки. При этом в декабре 2020-го исправительный суд Парижа всё же приговорил Александра к пятилетнему сроку за отмывание денег. 4 августа 2022-го Винника экстрадировали в США. Сейчас он содержится в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии, где ожидает вынесения судебного решения.