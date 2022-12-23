Мать Винника рассказала о желании обратиться к Байдену

Мать россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денежных средств через криптобиржу BTC-e, хочет обратиться к американскому президенту Джо Байдену. Об этом Вера Винник рассказала в интервью «Известиям».

«Мы еще не обращались к американским властям. Я хочу, наверное, обратиться к президенту США Джо Байдену. Можно же что-то сделать по гуманитарным соображениям. Ведь у Александра два маленьких ребенка остались сиротами, причем по вине Америки», — заявила она.

По ее словам, США руками Греции, где был задержан Александр, «убили» ее невестку, у которой на фоне стресса развилась опухоль головного мозга. Это было доказано как иностранными врачами, так и российскими специалистами, добавила Вера Винник.

Россиянин был задержан в июле 2017 года во время семейного отдыха в Греции по запросу США. Ему предъявили обвинения в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства. При этом экстрадицию Винника запросили также Франция и Россия. На родине его обвиняют в хищении свыше 600 тыс. рублей, а также в мошенничестве на 750 млн рублей.

В январе 2020 года Греция, где Александр находился в тюрьме без судебного приговора 30 месяцев, экстрадировала его во Францию. Там его оправдали по 19 обвинениям, в том числе в использовании вредоносного ПО для кибератак.

Однако в декабре 2020 года исправительный суд Парижа приговорил его к пятилетнему сроку за отмывание денег. В августе этого года Винника экстрадировали в США. Сейчас он ожидает судебного решения в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии.

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