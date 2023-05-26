Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два землетрясения зафиксированы вблизи Туапсе
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Бердянск
Происшествия
Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области
Мир
Встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана пройдет в Москве
Мир
В Кремле началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном
Мир
Во Франции на 72-м году жизни умер певец Жан-Луи Мурат
Общество
МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина
Армия
Истребители Су-35 и Су-27 сопроводили два летевших к границе РФ бомбардировщика США
Спорт
Швейцария проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2023 по хоккею
Мир
Шольц пообещал усиливать санкции против России
Общество
Скончался один из пострадавших от взрыва в центре Луганска 15 мая
Общество
Лихачев заявил о финальной стадии плана МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС
Сюжет:

Мать заключенного в США Винника рассказала об ухудшении его здоровья

Мать заключенного в США россиянина Винника рассказала об ухудшении его здоровья
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние здоровья россиянина Александра Винника, содержащегося под стражей в США, резко ухудшается — он почти полностью потерял зрение, а также испытывает проблемы с желудком из-за пищи, которую ему дают в тюрьме, рассказала «Известиям» его мать Вера Винник.

«Если мой сын в чем-то виноват, он отсидит в России»
Мать Александра Винника Вера — об условиях содержания в американской тюрьме, проблемах с его здоровьем и смерти невестки

«Сейчас ему выписали очки. Он не видит ни вдаль, ни близко — он, по сути, потерял зрение. У него было нормальное зрение он ведь молодой человек — ему 44 года. Сейчас так, видимо, из-за того, что недополучает чего-то», — сказала Винник.

А из-за того, что вся пища очень соленая, у него болит желудок, добавила она.

Мать заключенного также сообщила, что очки Александру выдали бесплатно. Ранее все медицинские препараты, при необходимости, он покупал за свой счет.

Винника арестовали на греческом полуострове Халкидики по запросу США в 2017 году. Он провел в тюрьме 30 месяцев, после чего в январе 2020 года его экстрадировали во Францию. Там его оправдали по всем пунктам обвинений, которые предъявлялись французской стороной, однако признали виновным по одному обвинению, предъявленному США. После этого Франция вернула Винника Греции, а Афины экстрадировали его в США.

Американские власти обвиняют россиянина в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, по версии следствия, было отмыто $4 млрд. Ему грозит до 55 лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Не видит ни вдаль, ни близко — он, по сути, потерял зрение»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023