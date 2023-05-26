Мать заключенного в США Винника рассказала об ухудшении его здоровья

Состояние здоровья россиянина Александра Винника, содержащегося под стражей в США, резко ухудшается — он почти полностью потерял зрение, а также испытывает проблемы с желудком из-за пищи, которую ему дают в тюрьме, рассказала «Известиям» его мать Вера Винник.

«Сейчас ему выписали очки. Он не видит ни вдаль, ни близко — он, по сути, потерял зрение. У него было нормальное зрение он ведь молодой человек — ему 44 года. Сейчас так, видимо, из-за того, что недополучает чего-то», — сказала Винник.

А из-за того, что вся пища очень соленая, у него болит желудок, добавила она.

Мать заключенного также сообщила, что очки Александру выдали бесплатно. Ранее все медицинские препараты, при необходимости, он покупал за свой счет.

Винника арестовали на греческом полуострове Халкидики по запросу США в 2017 году. Он провел в тюрьме 30 месяцев, после чего в январе 2020 года его экстрадировали во Францию. Там его оправдали по всем пунктам обвинений, которые предъявлялись французской стороной, однако признали виновным по одному обвинению, предъявленному США. После этого Франция вернула Винника Греции, а Афины экстрадировали его в США.

Американские власти обвиняют россиянина в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, по версии следствия, было отмыто $4 млрд. Ему грозит до 55 лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Не видит ни вдаль, ни близко — он, по сути, потерял зрение»