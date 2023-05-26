Россиянин Александр Винник, содержащийся под стражей в США, почти полностью потерял зрение, рассказала «Известиям» его мать Вера Винник. Кроме того, у гражданина РФ проблемы с желудком из-за неправильной еды. Накануне стало известно о том, что адвокаты Винника работают над включением своего подзащитного в возможный список на обмен между США и Россией, однако матери Александра об этих планах ничего не известно — адвокаты не общаются с ней. О чем рассказывает Винник маме во время телефонных звонков — в материале «Известий».

«Он ведь молодой человек — ему 44 года»

Здоровье россиянина Александра Винника, находящегося под стражей в американской тюрьме после экстрадиции из Греции, ухудшилось — он почти полностью потерял зрение.

— Сейчас ему выписали очки. Он не видит ни вдаль, ни близко — он, по сути, потерял зрение. У него было нормальное зрение, он ведь молодой человек — ему 44 года. Сейчас так, видимо, из-за того, что недополучает чего-то, — сказала «Известиям» Вера Винник. — А из-за того, что вся пища очень соленая, у него болит желудок. Но он держится.

При этом она отметила, что очки Александру выдали бесплатно, хотя ранее все медикаменты и другие медицинские товары, которые были нужны заключенному, он покупал за свой счет.

Винника экстрадировали из Греции в США в 2022 году. Американские правоохранители обвиняют россиянина в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как утверждает американское следствие, было отмыто $4 млрд. Если суд сочтет доказанными эти обвинения, ему будет грозить до 55 лет заключения.

История длится с июля 2017 года — тогда Александра Винника арестовали на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. 30 месяцев он провел в греческой тюрьме, причем соответствующего судебного решения не было, что можно считать прямым нарушением Конституции Греции. В январе 2020 года россиянина экстрадировали во Францию, где суд оправдал его по всем обвинениям, которые предъявляло ему местное правосудие, однако счел Винника виновным по одному американскому делу — по нему россиянину грозило пять лет.

Примечательно, что французский суд не расценил его действия как преступление, назвав это лишь проступком. В августе 2022 года Винника опять вернули в Грецию, после чего Афины сразу же передали его американским властям.

24 мая стало известно, что адвокаты Винника работают над включением своего подзащитного в возможный список на обмен между США и Россией.

«Переговоры между двумя странами [об обмене заключенными] продолжаются. Многочисленные лица, знакомые с деталями данных переговоров, сообщили стороне защиты, что считают важным, чтобы господин Винник и его юристы публично выступали за его включение в возможную сделку по обмену, чтобы максимизировать его шансы», — говорится в обнародованных 24 мая документах окружного суда штата Калифорния, где содержится Винник.

«Новости получает с опозданием на один месяц»

Матери Александра Вере Винник ничего не известно о планах представителей защиты, сказала она в беседе с «Известиями».

— Я же никогда не разговаривала с адвокатом. Я один-единственный раз разговаривала только с его помощником. А так — никогда не общалась с этим Дэвидом [Ризком, адвокатом Винника]. Я понятия не имею, кто это. Он и с Сашей не общается, — добавила она.

При этом Вера Винник сообщила, что помощник адвоката оказывает посильную поддержку ее сыну. В частности, он передал заключенному распечатанные книги, которые просил сам Александр. В том числе в этом родственникам заключенного содействует российское посольство в Вашингтоне.

Также у россиянина есть возможность просматривать газеты, правда, с опозданием на месяц. Впрочем, сейчас ему сложно читать из-за серьезных проблем со зрением.

— Новости получает с опозданием на один месяц. Позавчера общалась с сыном, он сказал, что недавно пришли газеты от 20 апреля. Это можно. А так — ему даже Библию не разрешили, даже крестик забрали. Мы высылали ему Библию — он же очень верующий — три раза, и батюшка местный высылал, и через интернет. Не пропустили, — сказала мать.

Рассказала Вера Винник и об отношении к ее сыну со стороны сокамерников — по ее словам, Александр утверждает, что никаких проблем в связи с тем, что он из России, у него не возникает.

— Я не раз его спрашивала, он, думаю, не стал бы этого таить. Но говорит, что именно в камере нет никакого особого отношения в связи с тем, что у него российское гражданство. Потому что там сидят обычные люди — американцы, испанцы… Это простые люди, которым, говорит, не до меня, не до чего… У них свои проблемы, — рассказала она.

Вместе с тем ему предоставили возможность «поработать немножко» — раньше ему отказывали в этом. По словам матери Александра Винника, ему разрешили «мусор убрать, еду раздавать».

Также Вера Винник рассказала, что в целях экономии денег Александр отрастил себе бороду — чтобы не пользоваться бритвенным лезвием.

— Он постарел, он весь седой, все волосы седые. Он отрастил небольшую бороду — там же лезвия и другие принадлежности надо покупать самому. Чтобы не тратить там деньги, он специально стал реже бриться, — сказал она.

У Александра Винника в России растут двое малолетних детей. Его жена умерла в ноябре 2020 года от рака.