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Суд в США приговорил Дубникова к уже отбытому тюремному сроку и штрафу

Суд в США приговорил россиянина Дубникова к уже отбытому тюремному сроку и штрафу
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Фото: Соцсети
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Россиянин Денис Дубников приговорен в США к уже отбытому сроку ограничения свободы и штрафу в $10 тыс. за участие в сговоре с целью отмывания денег. Соответствующая информация следует из текста приговора, размещенного в базе окружного суда Орегона 11 апреля.

Отмечается, что Дубников также должен соблюдать особые условия надзора. Ему необходимо регулярно отмечаться у полиции, сдавать анализы на наркотики и добровольно предоставлять по запросу властей США образцы своего ДНК.

Сооснователь группы криптообменников Coyotes — EGG CASH Денис Дубников был задержан в Амстердаме по требованию США 13 ноября 2021 года. Его обвинили в отмывании $400 тыс. в криптовалюте в интересах киберпреступников.

Как сообщал тогда же адвокат россиянина Аркадий Бух, Дубникову было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам и где был задержан. Юрист отмечал, что Дубников не намерен признавать вину. Защита Дубникова будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

21 декабря 2021 года пресс-секретарь прокуратуры Северная Голландия Илзе де Хейр сообщила, что Нидерланды получили запрос от США об экстрадиции Дубникова, задержанного по подозрению в причастности к киберпреступлениям.

17 августа 2022 года американский минюст сообщил об экстрадиции Дубникова в Соединенные Штаты Америки, где ему грозит до 20 лет тюрьмы.

После экстрадиции Дубников был освобожден из-под стражи до вынесения приговора. При этом он должен был не совершать правонарушений, не выезжать за пределы четырех округов штата Орегон, а также являться на все заседания суда по делу. Также Дубников обязан докладывать о смене места пребывания и телефонного номера, сдать властям паспорта и иные документы, необходимые для выезда за границу.

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