Россиянин Дубников освобожден из-под стражи в США до вынесения приговора

Россиянин Денис Дубников, экстрадированный в США по делу об отмывании денег, освобожден из-под стражи до вынесения приговора. Об этом говорится в заявлении судьи Джоли Руссо в суде штата Орегон, поступившем в среду, 17 августа, в его электронную базу.

Отмечается, что россиянин должен соблюдать следующие условия: не совершать правонарушений, не выезжать за пределы четырех округов штата Орегон, а также являться на все заседания суда по делу.

Также Дубников обязан докладывать о смене места пребывания и телефонного номера, сдать властям паспорта и иные документы, необходимые для выезда за границу.

Кроме того, в документе говорится, что он должен будет сдаться властям для исполнения приговора, когда он будет вынесен.

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