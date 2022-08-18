Россиянин Дубников освобожден из-под стражи в США до вынесения приговора
Россиянин Денис Дубников, экстрадированный в США по делу об отмывании денег, освобожден из-под стражи до вынесения приговора. Об этом говорится в заявлении судьи Джоли Руссо в суде штата Орегон, поступившем в среду, 17 августа, в его электронную базу.
Отмечается, что россиянин должен соблюдать следующие условия: не совершать правонарушений, не выезжать за пределы четырех округов штата Орегон, а также являться на все заседания суда по делу.
Также Дубников обязан докладывать о смене места пребывания и телефонного номера, сдать властям паспорта и иные документы, необходимые для выезда за границу.
Кроме того, в документе говорится, что он должен будет сдаться властям для исполнения приговора, когда он будет вынесен.
Новость дополняется