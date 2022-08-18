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Суд в США отказал россиянину Дубникову в выходе под залог

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Экстрадированный в США россиянин Денис Дубников находится в центре содержания под стражей округа Малтнома в штате Орегон. Об этом стало известно 18 августа «РИА Новости».

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По информации представителя центра, до следующих судебных слушаний Дубников останется под стражей без права освобождения под залог.

Также отмечается, что россиянин не будет проходить карантин при условии отсутствия у него коронавирусной инфекции.

Ранее в этот день американский минюст сообщил об экстрадиции Дубникова в Соединенные Штаты, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Отмечалось, что суд присяжных по делу Дубникова начнется 4 октября.

Сам россиянин свою вину отрицает.

Сооснователь группы криптообменников Coyotes — EGG CASH Денис Дубников был задержан в Амстердаме по требованию США 13 ноября прошлого года. Его обвинили в отмывании $400 тыс. в криптовалюте в интересах киберпреступников.

Как сообщал адвокат россиянина Аркадий Бух, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам и задержан. Юрист отмечал, что Дубников не намерен признавать вину. Защита Дубникова будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

По информации CNN, дело Дубникова является частью продолжающейся кампании правоохранительных органов США и Европы против восточноевропейских и российских банд вымогателей, вымогавших у бизнеса миллионы долларов.

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