Суд в США отказал россиянину Дубникову в выходе под залог

Экстрадированный в США россиянин Денис Дубников находится в центре содержания под стражей округа Малтнома в штате Орегон. Об этом стало известно 18 августа «РИА Новости».

По информации представителя центра, до следующих судебных слушаний Дубников останется под стражей без права освобождения под залог.

Также отмечается, что россиянин не будет проходить карантин при условии отсутствия у него коронавирусной инфекции.

Ранее в этот день американский минюст сообщил об экстрадиции Дубникова в Соединенные Штаты, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Отмечалось, что суд присяжных по делу Дубникова начнется 4 октября.

Сам россиянин свою вину отрицает.

Сооснователь группы криптообменников Coyotes — EGG CASH Денис Дубников был задержан в Амстердаме по требованию США 13 ноября прошлого года. Его обвинили в отмывании $400 тыс. в криптовалюте в интересах киберпреступников.

Как сообщал адвокат россиянина Аркадий Бух, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам и задержан. Юрист отмечал, что Дубников не намерен признавать вину. Защита Дубникова будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

По информации CNN, дело Дубникова является частью продолжающейся кампании правоохранительных органов США и Европы против восточноевропейских и российских банд вымогателей, вымогавших у бизнеса миллионы долларов.