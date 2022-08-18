Россиянина Дубникова экстрадировали из Нидерландов в США

Россиянин Денис Дубников, задержанный в Нидерландах по обвинению в отмывании денег, экстрадирован в США. Об этом в среду, 17 августа, сообщает американский минюст.

По данным ведомства, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в среду он уже предстал перед судом штата Орегон. Суд присяжных по делу Дубникова начнется 4 октября.

Как следует из материалов, Дубников заявил о своей невиновности. Рассмотрением дела занимается судья Джоли Руссо.

До этого, 21 декабря, пресс-секретарь прокуратуры Северная Голландия Илзе де Хейр сообщила, что Нидерланды получили запрос от США об экстрадиции Дубникова, задержанного по подозрению в причастности к киберпреступлениям.

13 ноября сооснователь группы криптообменников Coyotes — EGG CASH Денис Дубников был задержан в Амстердаме по требованию США. Он обвиняется в отмывании $400 тыс. в криптовалюте в интересах киберпреступников. Как сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам и задержан.

Бух также подчеркнул, что защита россиянина будет настаивать на том, что он не знал, откуда пришли деньги и действовал в соответствии с российским законом.