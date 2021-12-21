Нидерланды получили запрос от США об экстрадиции россиянина Дубникова

Нидерланды получили запрос от Соединенных Штатов об экстрадиции россиянина Дениса Дубникова, задержанного по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Северная Голландия Илзе де Хейр.

«Да, мы получили запрос из США о его экстрадиции. После этого мы попросили суд назначить дату судебного заседания», — заявила она «РИА Новости».

По словам де Хейр, дата слушания по делу задержанного россиянина пока не известна.

13 ноября сооснователь группы криптообменников Coyotes — EGG CASH Денис Дубников был задержан в Амстердаме по требованию США. Он обвиняется в отмывании $400 тыс. в криптовалюте в интересах киберпреступников. Как сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам и задержан.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, отметил Бух. Он также подчеркнул, что защита россиянина будет настаивать на том, что он не знал, откуда пришли деньги, и действовал в соответствии с российским законом.

Ранее, 11 ноября, россиянин Александр Жуков, признанный в США виновным в электронном мошенничестве, был приговорен к 10 годам лишения свободы и возмещению ущерба на сумму свыше $3,8 млн. Жуков был арестован в Болгарии в 2018 году и экстрадирован в Соединенные Штаты в 2019 году, где его осудили по четырем статьям: сговор с мошенниками при использовании электронных средств, мошенничество с использованием электронных средств, сговор по отмыванию денег и отмывание денег.

Ранее, в июле, президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры продолжили диалог по поводу борьбы с киберпреступностью и по вопросам информационной безопасности.