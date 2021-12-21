Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Немецкий пловец Флориан Велльброк победил на ЧМ на дистанции 1500 метров кролем
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $2100 за 1 тыс. куб. м
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов
Экономика
Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции
Культура
В московском Манеже покажут 76 картин и рисунков Виктора Цоя
Мир
В Госдепе пообещали продолжить оказывать военную помощь Украине
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Политика
ГД одобрила в I чтении законопроект об уголовном наказании для лихачей
Общество
Попова призвала отказаться от мероприятий в закрытых помещениях из-за COVID-19
Политика
Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами

Нидерланды получили запрос от США об экстрадиции россиянина Дубникова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нидерланды получили запрос от Соединенных Штатов об экстрадиции россиянина Дениса Дубникова, задержанного по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Северная Голландия Илзе де Хейр.

По коду дела: число кибератак на критическую инфраструктуру РФ выросло на 150%
Кто нападает на госорганы и промышленные структуры

«Да, мы получили запрос из США о его экстрадиции. После этого мы попросили суд назначить дату судебного заседания», — заявила она «РИА Новости».

По словам де Хейр, дата слушания по делу задержанного россиянина пока не известна.

13 ноября сооснователь группы криптообменников Coyotes — EGG CASH Денис Дубников был задержан в Амстердаме по требованию США. Он обвиняется в отмывании $400 тыс. в криптовалюте в интересах киберпреступников. Как сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам и задержан.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, отметил Бух. Он также подчеркнул, что защита россиянина будет настаивать на том, что он не знал, откуда пришли деньги, и действовал в соответствии с российским законом.

Ранее, 11 ноября, россиянин Александр Жуков, признанный в США виновным в электронном мошенничестве, был приговорен к 10 годам лишения свободы и возмещению ущерба на сумму свыше $3,8 млн. Жуков был арестован в Болгарии в 2018 году и экстрадирован в Соединенные Штаты в 2019 году, где его осудили по четырем статьям: сговор с мошенниками при использовании электронных средств, мошенничество с использованием электронных средств, сговор по отмыванию денег и отмывание денег.

Ранее, в июле, президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры продолжили диалог по поводу борьбы с киберпреступностью и по вопросам информационной безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021