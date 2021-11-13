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Россиянин Дубников задержан в Амстердаме по запросу США

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В Амстердаме по требованию США задержан сооснователь группы крипто-обменников Coyotes — EGG CASH Денис Дубников. Он обвиняется в отмывании $400 тыс. в криптовалюте в интересах киберпреступников, сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух.

Как рассказал защитник, 29-летнему гражданину России в начале ноября было отказано во въезде в Мексику. Откуда он был направлен в Амстердам и был задержан.

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«Мексика его не впустила в страну. Американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет. То есть по сути дела просто похитили», — сказал адвокат, уточнив, что за этим стоит ФБР.

По мнению адвоката, документы для задержания были подготовлены за время перелета россиянина из Мексики в Нидерланды. Дубникову грозит до 20 лет тюрьмы, рассказал Бух.

Защита Дубникова борется с его экстрадицией в Соединенные Штаты, но не исключает, что согласится с ней, отметил защитник.

«Пока что мы не соглашаемся на экстрадицию, но, вероятно, мы позже все-таки дадим согласие, потому что Голландия [ — это страна], где борьба против экстрадиции статистически не имеет смысла. Мы изучаем: может быть, стоит согласиться на быструю экстрадицию и уже здесь [в Штатах] разбираться», — добавил адвокат.

Юрист отметил, что Дубников не не намерен признавать вину. Бух подчеркнул, что защита Дубникова будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

При этом, как передает телеканал CNN, задержание россиянина стало «одним из крупнейших шагов, предпринятых правоохранительными органами США против так называемой программы-вымогателя Ryuk, которая была вовлечена в волну взломов медицинских организаций США в прошлом году».

Дело Дубникова является частью продолжающейся кампании правоохранительных органов США и Европы против восточноевропейских и российских банд вымогателей, вымогавших у бизнеса миллионы долларов, передает CNN.

До этого, 11 ноября, россиянин Александр Жуков, признанный в США виновным в электронном мошенничестве, приговорен к 10 годам лишения свободы и возмещению ущерба на сумму свыше $3,8 млн.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что министерство юстиции США предъявило обвинения 28-летнему гражданину Украины Ярославу Васинскому по статьям, связанным с кибермошенничеством. Кроме того, власти США приняли меры и в отношении соратника Васинского — 22-летнего российского хакера Евгения Полянина.

На основании данных США, Васинский совершил около 2,5 тыс. атак, используя специальные программы-вымогатели. Это позволило ему получить заработок в размере $2,3 млн, которые ему заплатили жертвы за разблокировку зараженных программами систем.

8 октября польские власти взяли Васинского под стражу в Польше, где он до сих пор находится на рассмотрении по делу о его экстрадиции в США, отмечается на странице ФБР в Twitter, а Полянин, которого разыскивают в США по подозрению в киберпреступлениях, предположительно, находится в Барнауле, следует из сообщения на сайте Федерального бюро расследований Соединенных Штатов.

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