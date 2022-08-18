Экстрадированный в США Дубников освобожден из-под стражи

Экстрадированный в США россиянин Денис Дубников освобожден из-под стражи. Об этом в среду, 17 августа, сообщил представитель центра содержания арестованных.

«Он на свободе, он был освобожден из-под стражи», — сказал представитель пенитенциарного учреждения.

По его словам, это произошло в 18:22 по местному времени (04:22 мск).

Ранее в этот день сообщалось, что Дубников будет освобожден до вынесения приговора.

Также в среду агентство «РИА Новости» писало, что Дубников находится в центре содержания под стражей округа Малтнома в штате Орегон.

17 августа американский минюст сообщил об экстрадиции Дубникова в Соединенные Штаты Америки, где ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Отмечалось, что суд присяжных по делу Дубникова начнется 4 октября. Сам россиянин свою вину отрицает.

Сооснователь группы криптообменников Coyotes — EGG CASH Денис Дубников был задержан в Амстердаме по требованию США 13 ноября прошлого года. Его обвинили в отмывании $400 тыс. в криптовалюте в интересах киберпреступников.

Как сообщал адвокат россиянина Аркадий Бух, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам и задержан. Юрист отмечал, что Дубников не намерен признавать вину. Защита Дубникова будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

По информации CNN, дело Дубникова является частью продолжающейся кампании правоохранительных органов США и Европы против восточноевропейских и российских банд, вымогавших у бизнеса миллионы долларов.