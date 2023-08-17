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Китай оценил усилия Белоруссии по мирному урегулированию на Украине

Минобороны Китая оценило усилия Минска по урегулированию украинского кризиса
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Пекин будет последовательно придерживаться мирного урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Об этом 16 августа заявил министр обороны Китая Ли Шанфу в ходе состоявшейся в Минске встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

«В рамках переговоров министров обороны Республики Беларусь и КНР китайская сторона отметила, что последовательно будет придерживаться мирных переговоров, и высоко оценила усилия Беларуси по урегулированию кризиса на Украине», — написал на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Также Ревенко указал, что глава минобороны КНР пригласил белорусского коллегу в Китай с официальным визитом.

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Ранее, 7 августа, глава МИД Китая Ван И заявил в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что КНР будет занимать беспристрастную позицию по Украине, высказывать объективное мнение и продвигать мирные переговоры.

28 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай на определенном этапе может сыграть позитивную и продуктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, сейчас КНР ищет способы оказать поддержку России, сохраняя при это «видимость нейтральности и пытаясь представить себя как миротворец».

Агентство Reuters 20 июня сообщило, что лидеры Европейского союза намерены обратиться к Китаю с просьбой помочь положить конец конфликту на Украине.

Китай в конце февраля представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. В нем Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать мирные переговоры, заявив о готовности дать площадку для встречи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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