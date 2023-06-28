Блинкен допустил участие КНР в урегулировании конфликта на Украине

Китай на определенном этапе может сыграть свою роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом 28 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы согласились, что эти разговоры надо продолжать. Может настать момент, если откроется окно для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай смог бы сыграть позитивную и продуктивную роль. Но это, как мне кажется, увы, в отдаленном будущем», — сказал он телеканалу MSNBC.

Блинкен рассказал, что обсуждал урегулирование конфликта во время визита в Китай. По его словам, сейчас КНР ищет способы оказать поддержку России, сохраняя при это «видимость нейтральности и пытаясь представить себя как миротворца».

Ранее, 20 июня, из материала Reuters стало известно, что лидеры Европейского союза (ЕС) намерены обратиться к Китаю с просьбой помочь положить конец конфликту на Украине. Европа также призывает КНР включиться в решение глобальных проблем, таких как изменение климата.

До этого, 26 мая, представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер признался, что представители Германии на встрече со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем в Берлине призвали Китай оказать влияние на Россию в контексте украинского кризиса. По словам дипломата, Михаэлис просил КНР осудить действия Москвы и отказаться от поставок России оружия. При этом китайская сторона неоднократно заявляла, что не поставляет оружие в Россию.

В середине мая спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями заявил, что Пекин готов содействовать международному сообществу в формировании общей позиции по урегулированию украинского кризиса, а также приложить собственные усилия для скорейшего восстановления мира.

Китай в конце февраля представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. В нем Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать мирные переговоры, заявив о готовности дать площадку для встречи. Вместе с тем в КНР выступили против атак на атомные электростанции и ядерные объекты, а также повторили тезис о том, что ядерные войны не должны вестись.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.