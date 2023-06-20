ЕС обратится к Китаю с призывом помочь завершить конфликт на Украине

Лидеры Европейского союза (ЕС) намерены обратиться к Китаю на следующей неделе с просьбой помочь положить конец конфликту на Украине. Об этом 20 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника политического блока.

В материале говорится, что Европа также призывает КНР включиться в решение глобальных проблем, таких как изменение климата. Кроме того, китайская сторона, по мнению представителей ЕС, должна сбалансировать свои экономические отношения с Европейским союзом.

Главы государств и правительств стран Европейского союза встретятся на саммите в Брюсселе 29–30 июня, одной из главных тем станет Китай.

Ранее, 26 мая, представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер признался, что представители Германии на встрече со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем в Берлине призвали Китай оказать влияние на Россию в контексте украинского кризиса. По словам дипломата, Михаэлис просил КНР осудить действия Москвы и отказаться от поставок России оружия. При этом китайская сторона неоднократная заявляла, что не поставляет оружие в Россию.

В середине мая спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями заявил, что Пекин готов содействовать международному сообществу в формировании общей позиции по урегулированию украинского кризиса, а также приложить собственные усилия для скорейшего восстановления мира.

Китай в конце февраля представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. В нем Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать мирные переговоры, заявив о готовности дать площадку для встречи. Вместе с тем в КНР выступили против атак на атомные электростанции и ядерные объекты, а также повторили тезис о том, что ядерные войны не должны вестись.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.