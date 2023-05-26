В Германии признались в просьбе к КНР повлиять на Россию в конфликте на Украине

Представители Германии на прошедшей 24 мая в Берлине встрече со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем призвали Китай оказать влияние на Россию в контексте конфликта на Украине и не поставлять Москве оружие. Об этом 26 мая на брифинге сообщил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

Он напомнил, что Ли Хуэй приветствовал в Берлине статс-секретарь Андреас Михаэлис. Он одобрил усилия Китая по завершению конфликта и переговоры Пекина, в том числе с Киевом.

«Германская сторона также призвала Китай повлиять на Россию, чтобы она остановила агрессивную войну и полностью вышла с Украины», — сказал Вагнер.

По словам дипломата, Михаэлис просил КНР осудить действия Москвы и отказаться от поставок России оружия. При этом китайская сторона неоднократная заявляла, что не поставляет оружие в Россию.

«Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность и должен играть конструктивную роль в поддержании мира и безопасности на планете», — добавил Вагнер.

Берлин продолжит поддерживать Украину «в реализации ее права на самооборону так долго, сколько потребуется», заключил немецкий дипломат.

После встречи с Михаэлисом 25 мая Ли Хуэй заявил, что Китай поддержит инициативы Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса. Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин намерен последовательно и отчетливо содействовать мирным переговорам и политическому урегулированию.

В пятницу Ли Хуэй прибыл в Москву, чтобы обсудить варианты разрешения конфликта на Украине теперь и с российскими визави. Ранее он посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин и Брюссель, конкретных результатов турне пока не принесло, отмечают эксперты.

В конце апреля председатель Си Цзиньпин провел первый с начала украинского конфликта телефонный разговор с Владимиром Зеленским. И тогда же он объявил, что Пекин отправит в Киев своего спецпредставителя для урегулирования кризиса.

Политолог Денис Денисов предположил в беседе с «Известиями», что Киев может пойти на диалог с РФ после визита спецпредставителя Китая. Он отметил, что попытки Китая урегулировать конфликт можно воспринимать только позитивно.