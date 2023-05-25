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В Китае заявили о поддержке инициатив Европы по Украине

Китай намерен поддержать инициативы Европы по Украине, которые исходят из причин кризиса
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Китай поддержит инициативы Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса. Об этом в среду, 24 мая, заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй на встрече со статс-секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом в Берлине.

«Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы они начали с первопричин кризиса, в поиске такого пути, который бы приводил в порядок и первостепенное, и второстепенное, а также в усилиях для долгосрочной стабильности на европейском континенте», — сказал он.

Дипломат также напомнил, что Китай намерен последовательно и отчетливо сохранять позицию по украинскому вопросу — содействовать мирным переговорам и политическому урегулированию.

«Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, панацеи для выхода из кризиса не существует, всем сторонам необходимо начинать с себя и создавать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров путем накопления взаимного доверия», — сказал Ли Хуэй.

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22 мая стало известно, что Ли Хуэй приедет в Россию с визитом на текущей неделе. Турне началось 15 мая.

Ранее, 18 мая, на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан заявил, что непрерывные поставки вооружения в зону украинского конфликта лишь отдаляют мирное урегулирование ситуации и способствуют ее эскалации.

В этот же день Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису. Он заявил, что панацеи для разрешения проблемы не существует. Господин Ли добавил, что Китай готов содействовать международному сообществу и приложить собственные усилия для скорейшего восстановления мира.

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