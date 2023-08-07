Пекин заверил Москву в беспристрастной позиции по Украине

Китай будет занимать беспристрастную позицию по Украине, высказывать объективное мнение и продвигать мирные переговоры. Об этом 7 августа в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил его китайский коллега Ван И.

«По проблеме Украины Китай в любых форматах многостороннего международного взаимодействия занимает независимую и справедливую позицию», — говорится на сайте МИД КНР.

Китайский министр отметил, что Пекин прилагает все усилия для того, чтобы найти политический путь урегулирования украинского конфликта.

Ван И добавил, что важнейшими задачами двух стран остается реализация консенсуса лидеров и содействие развитию двусторонних отношений.

Телефонный разговор высокопоставленных дипломатов состоялся ранее в понедельник. Лавров и Ван И, в частности, обсудили актуальные вопросы международной повестки, отметили общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая.

Стороны также подтвердили единство или широкое созвучие подходов Москвы и Пекина по международным событиям.

В конце июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай на определенном этапе может сыграть позитивную и продуктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, сейчас КНР ищет способы оказать поддержку России, сохраняя при это «видимость нейтральности и пытаясь представить себя как миротворца».

В том же месяце из материала Reuters стало известно, что лидеры Европейского союза намерены обратиться к Китаю с просьбой помочь положить конец конфликту на Украине.

Китай в конце февраля представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. В нем Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать мирные переговоры, заявив о готовности дать площадку для встречи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.