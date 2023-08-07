Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом 7 августа сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Стороны высоко оценили поступательное развитие российско-китайских отношений, демонстрирующих устойчивость и позитивную динамику в условиях общей геополитической нестабильности на планете. Особое внимание было уделено двусторонней повестке в части реализации договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне», — говорится в сообщении.

Лавров и Ван И обсудили актуальные вопросы международной повестки. Они отметили общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов.

«Дана позитивная оценка конструктивному диалогу и высокому уровню взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, БРИКС, ШОС, «группы двадцати» и других международных структур. Был затронут ряд «горячих» региональных тем, включая украинский кризис», — сообщил МИД РФ.

Стороны подтвердили единство или широкое созвучие подходов Москвы и Пекина к мировым делам, а также готовность к дальнейшему поддержанию тесной внешнеполитической координации.

В предыдущем диалоге Лаврова и Ван И, который состоялся 13 июля, политики затронули процесс выстраивания странами своей линии в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне действий Запада, направленных против Пекина и Москвы.

До этого, 12 июля, в первый день саммита АСЕАН в Джакарте, Лавров обсудил с Ван И и главой внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди вопросы наращивания сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в условиях кризисных тенденций на мировых рынках.