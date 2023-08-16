Прокуратура США обязала Трампа явиться в суд штата Джорджия в начале сентября

Бывший президент США Дональд Трамп, а также другие обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия обязаны прибыть в суд для формального предъявления обвинений в первых числах сентября текущего 2023 года. Соответствующий документ 16 августа был размещен в базе данных суда по округу Фултон, к которому относится столица Джорджии Атланта.

«Явка в суд для обвиняемых назначена на неделю, на которую приходится 5 сентября», — говорится в ходатайстве окружного прокурора Фултона американского штата Джорджия Фэни Уиллис.

Ранее в этот день Уиллис также попросила судью назначить дату суда на 4 марта 2024 года для американского экс-президента Дональда Трампа.

Накануне офис шерифа округа в штате Джорджия, где Трампу выдвинули четвертое обвинение, заявил, что ожидает от него и других фигурантов дела явки в местную тюрьму в Фултоне до 25 августа.

Согласно заявлению шерифа, Трамп должен до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где его должны арестовать.По данным телеканала, по прибытии в тюрьму обвиняемые должны будут пройти формальную процедуру ареста: их обыщут, сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев.

14 августа против Трампа были выдвинуты обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act).

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.

Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.