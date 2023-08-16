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В США прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году

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Фото: REUTERS
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Окружной прокурор округа Фултон американского штата Джорджия попросила судью назначить дату суда на 4 марта 2024 года для экс-президента США Дональда Трампа, сообщает 16 августа телеканал CNN.

Отмечается, что прокурор Фэни Уиллис также попросила запланировать предъявление обвинений 19 лицам, в том числе Трампу, по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2020 году на неделю с 5 сентября.

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Накануне офис шерифа округа в штате Джорджия, где Трампу выдвинули четвертое обвинение, заявил, что ожидает от него и других фигурантов дела явки в местную тюрьму в Фултоне до 25 августа.

Согласно заявлению шерифа, Трамп должен до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где его должны арестовать.По данным телеканала, по прибытии в тюрьму обвиняемые должны будут пройти формальную процедуру ареста: их обыщут, сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев.

14 августа против Трампа были выдвинуты обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act).

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.

Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

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