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Ход королевы: Горячкина второй раз подряд вышла в финал Кубка мира

Магнус Карлсен официально отказался от поездки на турнир претендентов
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Фото: FIDE International Chess Federation
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Российская шахматистка Александра Горячкина пробилась в финал Кубка мира, который проходит в Баку. 24-летняя уроженка Орска в полуфинале турнира оказалась сильнее 16-й чемпионки мира Тань Чжунъи. В первой партии 15 августа Горячкина обыграла китаянку черными фигурами, а на следующий день вторая партия завершилась вничью на 66-м ходу. Соперница Горячкиной по финалу определится 17 августа по итогам тай-брейка между украинкой Анной Музычук и представителей Болгарии Нургюл Салимовой. В открытом турнире определились три полуфиналиста: Магнус Карлсен, Ниджат Абасов и Фабиано Каруана. Последние двое обеспечили себе выход на турнир претендентов – 2024. В битве индийских талантов Аржун Эригайси — Рамешбабу Прагнанандха будет тай-брейк.

Два из двух

Стабильность Александры Горячкиной впечатляет. Два года назад на первом Кубке мира среди женщин россиянка также дошла до финала. Тогда она была посеяна под первым номером, но в каждом раунде получала максимально мощных соперников. Александре удалось выиграть мини-матчи у Гулрухбегин Тохирджоновой, Ольги Баделько, Антоанеты Стефановой, Динары Садуакасовой и Анны Музычук. В финале Горячкина на тай-брейке уступила титулованной Александре Костенюк.

На этот раз 12-я чемпионка мира Костенюк, представляющая на Кубке мира Швейцарию, закончила свою борьбу на стадии 1/16 финала. Горячкина же из пяти раундов в четырех смогла выиграть досрочно. Очень крутой результат, хотя до четвертьфинала второй сеяной относительно везло с соперницами. В Баку Александра переиграла кубинку Лисандру Тересу Ордас Вальдес, представительницу Индии Дивью Дешмукх и грузинку Нино Бациашвили.

В четвертьфинале Александра прошла по грани, едва не проиграв более опытной Харике Дроновалли. На тай-брейке в решающей рапид-партии у Горячкиной было катастрофическое положение. Дроновалли оставалось сделать несколько точных ходов в эндшпиле, чтобы дожать соперницу. Но Харика допустила ответный зевок, и Александре удалось спастись. В укороченных партиях (10 + 10) россиянка уже не оставила индианке никаких шансов. Везет сильнейшим.

В полуфинале Горячкиной, которая, кстати, обеспечила себе путевку на турнир претендентов – 2024 через серию Гран-при, пришлось играть с Тань Чжунъи. Экс-чемпионка мира потратила гораздо меньше сил в четвертьфинале с Беллой Хотенашвили, выиграв в основное время. Однако день отдыха, видимо, плохо сказался на китаянке. Первую партию она разгромно проиграла черными, а во второй не смогла найти бреши в обороне Александры. В эндшпиле россиянка была максимально надежна.

— Саша — ученица полярной шахматной школы Карпова в Салехарде, — рассказал «Известиям» 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. — Горжусь, что из моей школы выходят такие талантливые шахматистки. Не только я, но и весь Салехард гордится. Теперь главное, чтобы она нашла в себе силы и относилась ко всему серьезно. В следующем туре Саша может встретиться с украинской шахматисткой Анной Музычук. Она серьезная соперница, которая будет биться до конца. Саше надо подготовиться как следует.

Анна Музычук и Нургюл Салимова определят победителя на тай-брейке. Поигравшая в этом мини-матче сыграет с Тань Чжунъи не только за бронзу, но и за попадание в турнир претендентов. Примечательно, что Горячкина, Музычук и Тань Чжунъи и на Кубке мира – 2021 в Сочи также играли в полуфинале.

Магнус и два участника ТП

У мужчин самым интригующим четвертьфиналом было соперничество Магнуса Карлсена и Доммараджу Гукеша. Для 17-летнего Гукеша это был час икс. Понятно, что после Кубка мира он в любом случае сделает большой шаг вперед, уверенно закрепившись в топ-10. Но победа над Магнусом заставила бы говорить о молодом индийце весь мир. Однако норвежец не дал усомниться в своем превосходстве. Классная победа черными и никаких проблем, чтобы удержать ничью белым цветом. И это так 16-й чемпион мира играет в столице Азербайджана без мотивации.

Лучше всего ситуацию описал сильный испанский шахматист Франсиско Вальехо: «В последнее время Магнус кажется несколько демотивированным во всем, что касается игры в классику. Однако если лучший игрок в мире — мотивированный Магнус, то второе место занимает демотивированный Магнус», — написал Вальехо в своих социальных сетях.

Также 16 августа свои мини-матчи по итогам двух классических партий выиграли Ниджат Абасов и Фабиано Каруана. Таким образом, американец и азербайджанец с высокой степенью вероятности вышли в турнир претендентов – 2024.

И если Каруана вполне ожидаемо добрался до этой стадии, будучи одним из фаворитов, то Ниджат Абасов явно сыграл «турнир жизни», дойдя минимум до полуфинала, стартовав под скромным 69-м номером.

Вообще выход в полуфинал не должен гарантировать место в Торонто, потому что из Кубка мира в претенденты выходят лишь три человека, но Карлсен в интервью после сегодняшней партии явно дал понять, что не собирается принимать в нем участие: «Все должны исходить из того, что я не буду играть в турнире претендентов и что все остальные, кто находится в полуфинале, автоматически проходят в турнир», — сказал норвежец пресс-службе ФИДЕ.

Еще один потенциальный претендент определится 17 августа — тай-брейк сыграют Эригайси и Прагнанандха. Напомним, что лучшим из россиян в открытом турнире стал Ян Непомнящий. Он дошел до 1/8 финала, уступив Видиту Гуджрати на тай-брейке.

— Большое разочарование, но винить в этом поражении Ян может только себя, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент федерации шахмат России Сергей Смагин. — Мне кажется, что он недооценил своего соперника. Не хотел бороться в классике и перевел матч в формат быстрых шахмат, где он объективно сильнее и показывает высокие результаты. Непомнящий считал, что там он точно выиграет у индийца, но эта вера и подвела. Совершенно необязательное, обиднейшее поражение.

Непомнящий уже обеспечил себе участие в турнире претендентов – 2024 как участник матча за шахматную корону – 2023.

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