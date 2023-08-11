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Свои доски: Карлсен и Конеру избежали вылета с шахматного Кубка мира

Горячкина и Шувалов в четвертьфинале, Сарана в 1/8, Непомнящему, Есипенко и Свидлеру предстоит тай-брейк
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Фото: AP Photo/Kamran Jebreili
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Немецкий гроссмейстер Винсент Кеймер 10 августа был максимально близок к победе над рейтинг-фаворитом шахматного Кубка мира – 2023 Магнусом Карлсеном в 1/16 финала. Ученик Петра Леко сумел переиграть Магнуса белыми, но удержать ничью черными не получилось. Теперь победитель этого противостояния определится на тай-брейке. Как и в еще девяти парах. В 1/8 финала же напрямую шагнули шесть гроссмейстеров, в том числе 23-летний москвич Алексей Сарана, который не испытал никаких проблем с восьмым номером мирового рейтинга Уэсли Со. В женском турнире по итогам двух партий в классику в 1/4 финала вышли три шахматистки. Компанию 16-й чемпионке мира Тань Чжунъи составили россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова.

Неудача Кеймера

В первой партии Кеймера и Карлсена ничего не предвещало беды для Магнуса, но один неточный ход в чуть худшем эндшпиле привел Магнуса к первому поражению на Кубке мира – 2023. Винсент классно дожал экс-чемпиона мира после выигрыша пешки. 10 августа у Карлсена был шанс отыграться, но по выходу из дебюта норвежец допустил серьезную промашку. На 17-м ходу он допустил зевок, который позволил Кеймеру получить две лишние пешки. Компьютер оценивал преимущество немца, как высокое (+2,6). Но Винсент не поверил своему счастью и стал играть осторожно, пытаясь сделать ничью. Магнус за такое наказывает. Эта партия не стала исключением.

В эндшпиле Карлсен завладел преимуществом, создавая одну угрозу за другой. Казалось, Кеймеру удалось спастись, когда он нашел ход ладья b4, но попав в цейтнот, Винсент допустил несколько роковых ошибок. Магнус подтвердил свой статус гения окончаний, как его в свое время назвал 14-й чемпион мира Владимир Крамник, и теперь постарается выйти в 1/8 финала на тай-брейке. Там шансы у действующего чемпиона мира по рапиду и блицу будут значительно выше.

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Также на тай-брейке будет очень интересно понаблюдать за битвой Яна Немпомнящего и Нихала Сарина. После ничьей в первой партии Ян неудачно разыграл дебют во второй. Индийский гроссмейстер получил преимущество (1,1 по оценке компьютера), но, чтобы переиграть Немпомнящего, ему надо было сыграть максимально точно. Однако ближе к 40-му ходу Нихал допустил ошибку, и россиянин довольно легко уравнял шансы. Когда на часах у Сарина оставалось чуть более минуты, он сам предложил ничью.

Гораздо сложнее было Андрею Есипенко. Играя вторую партию с Доммараджу Гукеш белыми, россиянин загнал себя в жесткий цейтнот. За 3,5 минуты ему надо было сделать пять ходов, причем позиция у него была не самая простая. Но Андрей справился, а в эндшпиле уже не дал сопернику шансов на успех. Теперь 21-летний уроженец Новочеркасска постарается выиграть 17-летнего гения в быстрые шахматы. Тут шансы примерно равны.

Впрочем, как и у Петра Свидлера в соперничестве с Ниджатом Абасовым. В классику противники сыграли две быстрые ничьи, поэтому сохранили много сил на тай-брейк.

Горячкина и Шувалова уже в четвертьфинале

Напрямую в 1/8 финала неожиданно пробился венгерский гроссмейстер Ференц Беркеш. Вслед за Борисом Гельфандом и Никитой Витюговым он дважды обыграл чемпиона мира по нокаут-системе Руслана Пономарева. Следующим соперником Беркеша станет победитель матча Хикару Накамура – Рамешбабу Прагнанандха. Молодой индиец имел шансы переиграть второго сеяного в день своего 18-летия, но больно уж хорошо в этот вечер защищался американец.

Зато в пятый раунд шагнул еще один талант из Индии — 19-летний Арджун Эригайси, остановив продвижение Жавохира Синдарова (далее ему предстоит встреча с Нильсом Гранделиусом). Эригайси поддержал соотечественник Видит Гуджрати, одолевший другую сенсацию этого Кубка мира — Этьена Бакро. Фабиано Каруана классно разыграл классическую ситуацию из знаменитой партии Давид Бронштейн – Пауль Керес и сумел вырвать победу белыми у Робсона Роя.

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Отдельно стоит сказать про победу Алексея Сараны. Действующему чемпиону Европы противостоял Уэсли Со, но Сарана как-будто не заметил сопротивления титулованного американца. В обеих партиях Алексей владел преимуществом, причем после победы черными, не стал сушить игру белыми, действуя с позиции силы против игрока топ-10. Пожалуй, Алексей, который принял решение играть за Сербию, пока главная потеря для наших шахмат после перехода в Азиатскую шахматную федерацию. В такой форме он вполне может отобраться на турнир претендентов.

В женском турнире после классических партий стали известны три участницы четвертьфиналов. Отрадно, что две из них представляют Россию. Александра Горячкина уверенно выиграла белыми у грузинки Нино Бациашвили, а Полина Шувалова не оставила никаких шансов сербской шахматистке Теодоре Иньяц. Также в четвертый раунд прошла 16-я чемпионка мира Тань Чжунъи. А вот действующая чемпионка Цзюй Ванцюнь проведет тай-брейк с немкой Элизабет Петц.

Отдельно стоит упомянуть и про подвиг Хампи Конеру. Третья сеяная смогла выиграть на заказ у Белы Хотенашвили черными, и теперь постарается пройти дальше на тай-брейке.

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