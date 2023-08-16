Разговоры о возвращении Крыма в состав Украины являются иллюзией. Такое мнение 16 августа выразил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Figaro.

«Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», — подчеркнул политик.

Саркози отметил, что необходимо провести референдум под наблюдением международного сообщества, чтобы «утвердить настоящее положение вещей». Он предложил также провести аналогичные процедуры в новых регионах России, чтобы окончательно решить вопрос о возвращении этих территорий Украине.

Кроме того, Саркози подчеркнул, Украина должна остаться нейтральным государством по отношению к России и Европе, поэтому для нее нет места в Евросоюзе (ЕС), а Брюссель разговорами о вступлении страны в объединение дает Киеву ложные надежды.

«Необходимо понять, в чем призвание Украины. Стать частью ЕС? Я так не думаю. Не только потому, что она не готова и не соответствует требуемым для вступления критериям, а потому, что она должна оставаться нейтральным государством. Я не понимаю, чем этот нейтралитет может быть оскорбителен. При этом она может получить надежные международные гарантии безопасности», — считает Саркози.

Он подчеркнул, что Украина должна остаться связующим звеном между Западом и Востоком — Европой и Россией. Саркози считает, что требование от Киева выбирать какую-либо из сторон противоречит истории и географии всего региона. Бывший президент Франции напомнил, что вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель не стал поддерживать вступление Украины и Грузии в НАТО, зная, что это станет «красной линией» для России.

Ранее, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна намерена добиваться полного возвращения Крыма в состав Украины. Он также назвал Крымский мост целью для нейтрализации. При этом 8 июля председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов подчеркивал, что у Украины нет реальных планов по возвращению полуострова, а все разговоры об этом ведутся для повышения ставок при предстоящих переговорах о мире, которые рано или поздно произойдут. Константинов также назвал заявления Украины относительно Крыма методом ведения идеологической борьбы.

Даже отдельные западные политические деятели признают принадлежность полуострова России. В том числе лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она отмечала, что жители Крыма свободно выразили свое желание о присоединении к РФ через референдум, а экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, в свою очередь, отметил, что никогда в истории полуостров не был украинским.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Между тем Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.