Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала Крым легитимной частью России. На эту тему она высказалась в среду, 24 мая, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания. Трансляция велась в Twitter нижней палаты парламента.

«Крым был российским в течение двух веков и украинским в течение 60 лет после того, как был передан диктатором по его капризу. Я убежденная сторонница референдумов и считаю, что жители Крыма свободно выразили свое желание посредством голосования быть частью России», — сказала политик.

Кроме того, Ле Пен рассказала, что во время своих визитов на полуостров общалась с местными жителями и убедилась в том, что они в большей степени чувствуют себя частью России.

Ле Пен и ранее подчеркивала, что Крым воссоединился с Россией на основании итогов проведенного в регионе референдума. 13 апреля прошлого года политик заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не сожалеет о запрете на посещение Украины. По ее словам, историю не переписать.

18 апреля министр иностранных дел России Лавров указал, что заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны.

В марте в МИД РФ заявляли, что Украина продолжает планировать силовой захват Крыма. В ведомстве напомнили о словах заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские силы готовы «морально и технически» к захвату Крыма. В начале апреля он назвал возвращение полуострова в состав Украины безальтернативным вариантом как для Киева, так и для всего мира.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.