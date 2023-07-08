В Крыму заявили об отсутствии у Украины реальных планов по возвращению полуострова
У Украины нет реальных планов по возвращению Крыма. Об этом 8 июля заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
«Никаких реальных планов по возвращению Крыма у них не существует — ни у них, ни у американцев. Всё, что вбрасывается, — это для повышения ставок при предстоящих переговорах о мире, которые рано или поздно произойдут», — сказал он телеканалу «Соловьев Live».
По его словам, Крым не нужен Украине, полуостров никогда не будет ей принадлежать. Спикер парламента отметил, что заявления Украины относительно Крыма можно расценивать как метод ведения идеологической борьбы.
Киевские власти неоднократно заявляли о намерениях вернуть Крым в состав Украины. В мае президентом страны Владимиром Зеленским было инициировано создание совета по вопросам деоккупации и реинтеграции региона. По словам украинского лидера, возвращение Крыма является безальтернативным вариантом как для Украины, так и для всего мира.
Однако, как заявил 18 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, заявления киевского режима о возвращении Крымского полуострова демагогичны. Дипломат также напомнил об обещаниях украинских властей уничтожить русский язык и русскую культуру в случае захвата российского региона.
Между тем даже отдельные западные политические деятели признают принадлежность полуострова России. В их числе лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая указала, что жители Крыма свободно выразили свое желание о присоединении к РФ через референдум. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, в свою очередь, отметил, что никогда в истории полуостров не был украинским.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Между тем Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.
Как свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ от 18 марта, подавляющее большинство россиян (86%) уверены в правильности воссоединения Крымского полуострова с Россией. Из них 53% аргументируют свое мнение тем, что Крым — исконно русская земля, 9% называют причиной волеизъявление крымчан, а 6% — национальную принадлежность.