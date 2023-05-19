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В Крыму назвали биполярным расстройством «деоккупационные идеи» Зеленского

Крючков: в Крыму заняты делом, не обращают внимания на «деоккупационные» идеи Зеленского
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков 19 мая отреагировал на опубликованный накануне указ украинского президента Владимира Зеленского по созданию совета по деоккупации и реинтеграции полуострова.

«Подобные решения в психиатрии называют биполярным расстройством», — сообщил Крючков «РИА Новости».

По словам Крючкова, крымчане не обращают внимания на инициативы Зеленского и продолжают работать на развитие республики: строятся школы, детсады, высаживаются виноградники.

«Все заняты делом», — добавил Крючков.

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В апреле министр иностранных дел России Лавров указал, что заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны.

В том же месяце глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что Вооруженные силы России готовы к возможному контрнаступлению украинских войск на регион.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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