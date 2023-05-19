В Крыму назвали биполярным расстройством «деоккупационные идеи» Зеленского
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков 19 мая отреагировал на опубликованный накануне указ украинского президента Владимира Зеленского по созданию совета по деоккупации и реинтеграции полуострова.
«Подобные решения в психиатрии называют биполярным расстройством», — сообщил Крючков «РИА Новости».
По словам Крючкова, крымчане не обращают внимания на инициативы Зеленского и продолжают работать на развитие республики: строятся школы, детсады, высаживаются виноградники.
«Все заняты делом», — добавил Крючков.
В апреле министр иностранных дел России Лавров указал, что заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны.
В том же месяце глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что Вооруженные силы России готовы к возможному контрнаступлению украинских войск на регион.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.