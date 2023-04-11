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В Крыму заявили о готовности к возможному контрнаступлению Украины

Аксенов заявил о готовности к возможному контрнаступлению Украины на Крым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вооруженные силы России готовы к возможному контрнаступлению украинских войск на Крым. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет. <...> Много сделано и продолжает делаться для обеспечения наших защитников всем необходимым. Сил более чем достаточно», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Крыма также подчеркнул, что оборонительные сооружения, которые были построены на полуострове и на подступах к нему, в случае необходимости будут использованы по своему прямому назначению. Решение об их строительстве он назвал правильным шагом, указав, что регион «должен был подготовиться к любому развитию событий и сделал это».

В марте в МИД РФ заявляли, что Украина продолжает планировать силовой захват Крыма. В ведомстве напомнили о словах заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины. Эти же намерения подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявив о планах Киева «устроить горячий сезон в Крыму».

«Крымчане могут быть уверены, что полуостров под надежной защитой»
Глава республики Сергей Аксенов — о рисках блокады региона, возведении оборонительной линии и угрозах со стороны Киева

В конце февраля президент страны Владимир Зеленский также заявлял, что украинские силы готовы «морально и технически» к захвату Крыма. Однако уже в начале апреля он назвал возвращение полуострова в состав Украины безальтернативным вариантом как для Киева, так и для всего мира.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь указал, что Крым, как и Донбасс, является субъектом Российской Федерации. Он также подчеркнул, что безопасность региона надежно обеспечена.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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