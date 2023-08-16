В Батуми едва не прервали концерт The Killers

Концерт The Killers в Батуми едва не сорвали возмущенные фанаты. Поклонников привел в бешенство перформанс американской группы, передает телеканал «Известия». На сцену пригласили человека из зала — вместе отыграть песню. Публика вышла из себя, когда узнала, что парень из России. Зрители выкрикивали оскорбления и освистывали музыкантов. Некоторые даже покинули концерт в знак протеста. Лидер группы призвал не судить о человеке по национальности. The Killers сложили инструменты и ушли со сцены, не доиграв сет. Позже музыканты вернулись и исполнили все композиции. После концерта группе пришлось извиняться перед поклонниками.

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