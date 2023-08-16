Пожарные рассказали о спасении людей при взрыве на АЗС в Махачкале

Сотрудники МЧС 16 августа рассказали «Известиям» о ходе спасения людей при взрыве на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Махачкале.

Пожарный Аскер Эскеров сообщил, что по прибытии спасатели заметили массовое скопление людей, охваченных паникой, раздавались крики, а на дороге образовалась пробка. Сотрудники сразу приступили к эвакуации большого количества людей.

«Были трудности потом пройти именно в зону, где горели цистерны. Уже по ходу разведки были найдены еще цистерны. Ну в момент прибытия они не горели, но была угроза распространения, потому что они могут загореться, и после этого уже образуется взрыв», — заявил он.

Перед пожарными стояла задача защитить и охладить цистерны, которые могли взорваться в любой момент. Опасность при эвакуации создавал огонь, уничтожающий находящиеся рядом с эпицентром пожара машины

В свою очередь, спасатель Ахмед Байбатыров, рассказал, что начала пожарным требовалось отвести людей от угрозы.

Также он отметил самоотверженность очевидцев, спасавших пострадавших до прибытия пожарных подразделений сразу после взрыва. После оказания помощи пострадавшим и осмотра помещения спасатели приступили к охлаждению емкостей, не допуская распространения огня на них.

ЧП под Махачкалой произошло вечером 14 августа. На пригородном АЗС произошел взрыв, площадь возгорания после которого составила 500 кв. м.

Число погибших, по последним данным, достигло 35 человек. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек. Также разрушения разной степени получили 400 строений.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По информации Следственного комитета РФ, одной из причин взрыва могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов.