В НАТО назвали ошибкой слова об уступках Киевом земель ради места в альянсе

Начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен отказался от своих слов, сказанных ранее, о возможном членстве Украины в альянсе в обмен на уступки территорий России. Об этом 16 августа сообщило издание Verdens Gang.

По словам Йенссена, он сказал об этом в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Киева.

«Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно», — признался он.

Отвечая на вопрос издания, должна ли Украина уступить территорию для достижения мира с Россией и будущего членства в НАТО, начальник штаба генерального секретаря НАТО ответил, что обсуждение возможного статуса после конфликта уже идет.

Накануне издание VG сообщило о предположении Йенссена, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, если согласится передать некоторые свои территории России.

В свою очередь, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев не будет разменивать территории ради членства в НАТО. Вместо этого там призвали Запад нарастить поставки оружия.

На июльском саммите стран НАТО в Вильнюсе альянс решил, что Киев будет приглашен только в случае выполнения необходимых условий. По итогам саммита решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс принято не было.

Позже, 12 июля, по результатам встречи НАТО в Вильнюсе украинский лидер заявил, что результаты саммита могли бы быть лучше, если бы Киев получил приглашение вступить в альянс.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.