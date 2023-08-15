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В офисе Зеленского отказались разменивать территории ради членства в НАТО

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Фото: соцсети
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Украина не будет разменивать территории ради членства в НАТО. Об этом 15 августа заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

«Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, <…> уничтожение международного права и обязательный перенос <военной операции> на другие поколения», — написал он в X (бывшем Twitter).

Подоляк призвал Запад вместо предложений об уступках территории нарастить поставки оружия.

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Ранее в этот день глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, если согласится передать некоторые свои территории России, что также подтолкнет к завершению военного конфликта.

На саммите стран НАТО в Вильнюсе, 11 июля, альянс решил, что Украина будет приглашена только тогда, когда выполнит необходимые условия. По итогам саммита решение о вступлении Украины в НАТО принято не было.

Позже, 12 июля, по результатам встречи НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита могли бы быть лучше, если бы Украина все-таки получила приглашение вступить в альянс.

Ранее, 30 сентября 2022 года, Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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