Риелтор спрогнозировал рост цен на недвижимость в России

Повышение ключевой ставки до 12% годовых Центрального банка (ЦБ) России спровоцирует резкий рост спроса на недвижимость, который приведет к росту цен. Такое мнение риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков высказал в среду, 16 августа.

Эксперт напомнил, что в прошлом году, когда ключевую ставку подняли до 20%, это повлекло резкий спрос на недвижимость. Это было связано с тем, что люди, у которых заранее была одобрена ипотека по низким ставкам, бросились скупать объекты, чтобы ее использовать.

«Сейчас происходит примерно то же самое. Резко вырос спрос, люди стали звонить за последние два-три дня по объектам, которые неликвидные, которые не особо пользовались спросом, потому что цена была чуть выше рыночной, например, или локация была не совсем удобная. Соответственно, спрос рождает предложение — увеличивается стоимость как квартир в Москве, так и загородных домов», — рассказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

По словам Бендрикова, стоимость квартир в пределах 20–30 млн из-за увеличившегося спроса повышается примерно на 2 млн.

«Вчера также после повышения ключевой ставки сказали о том, что она еще, возможно, будет повышена. Если у нас будет, допустим, 15% ключевая ставка, ипотечные ставки будут минимум 17%. Соответственно, люди пытаются сейчас купить что-то, чтобы использовать одобренную ипотеку, те, у кого была валюта, сейчас ее меняют, чтобы вложить деньги куда-то, потому что прогнозируется возможный спад валют», — отметил он.

Риелтор также считает, что повышение ключевой ставки не должно привести к тому, что спрос на новостройки увеличится, а на вторичное жилье упадет.

«Сейчас у застройщиков большое количество непроданного жилья, которое еще достраивается, и многие люди не хотят вступать в какие-то длительные отношения с застройщиком, например с теми объектами, у которых срок сдачи в каком-нибудь 2026 году, они хотят купить то, что есть сейчас и уже готово, то есть вторичное жилье, либо то, что уже вот-вот на стадии сдачи», — заключил он.

Накануне регулятор повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — с 8,5 до 12% годовых, сообщается на сайте kp.ru.

Позже в ЦБ РФ сообщили «Известиям», что регулятор не исключает возможности дополнительного повышения ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков, передает НСН.

Как отметили в ЦБ, ключевая ставка увеличивается до 12% для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году. Именно такой уровень данного показателя соответствует росту давления инфляции. Это также связано с ожиданиями по показателям инфляции со стороны динамики обменного курса, а также со сбалансированностью рисков с целью стабилизации показателей инфляции в следующем году.

9 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Известиям» заявил, что, исходя из всех предпосылок, с большой долей вероятности, потребуется более одного повышения ключевой ставки. По его словам, чтобы ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не фиксируются.

До этого, в конце июля, ЦБ повышал ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых.