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В ЦБ не исключили дополнительное повышение ключевой ставки

ЦБ РФ: в случае усиления проинфляционных рисков возможно повышение ключевой ставки
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Центробанк не исключает возможности дополнительного повышения ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Об этом «Известиям» сообщили в ЦБ во вторник, 15 августа.

Такой комментарий регулятор дал на фоне решения повысить ключевую ставку до 12% годовых.

Как отметили в ЦБ, повышение ключевой ставки до 12% направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году. Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в 2024 году.

Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году.

«И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки», — уточнили в Центробанке.

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Накануне опрошенные «Известиями» эксперты прогнозировали повышение ключевой ставки. Кандидат экономических наук Андрей Бархота выразил мнение, что «в ситуации идеального шторма наиболее удачным решением является резкое поднятие ставки, но затем и довольно оперативный переход к снижению, как было весной 2022 года».

9 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Известиям» заявил, что, исходя из всех предпосылок, с большой долей вероятности, потребуется более одного повышения ключевой ставки. По его словам, чтобы ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не фиксируются.

До этого, в конце июля, ЦБ повышал ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых.

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