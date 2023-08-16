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Путин пожелал пострадавшим при взрыве в Дагестане скорейшего выздоровления

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Фото: ТАСС/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин 16 августа пожелал пострадавшим в связи с ЧП в Дагестане скорейшего выздоровления в ходе совещания с членами правительства.

Российский лидер добавил, что все переживают за семьи погибших и пострадавших в Махачкале.

«Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей», — сказал он.

Глава государства поручил сделать всё для минимизации ущерба и помощи людям после взрыва.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пострадавшим в Дагестане оказывается необходимая помощь, есть всё, что нужно для лечения.

«К сожалению, в результате случившегося пострадало 119 человек, в том числе 20 детей, погибло 35 человек, в том числе три ребенка», — сказала она.

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ЧП в Махачкале произошло вечером 14 августа. На АЗС на окраине города произошел взрыв, площадь возгорания после которого составила 500 кв. м.

По последним данным, число погибших достигло 35 человек. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек. Также разрушения разной степени получили 400 строений.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По информации Следственного комитета РФ, одной из причин взрыва могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов.

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