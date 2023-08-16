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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку кассетными боеприпасами

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку кассетными боеприпасами. Об этом 16 августа сообщили в Telegram-канале в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку семь и по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) пять кассетных боеприпасов.

Всего с начала суток украинские войска обстреляли территорию ДНР 37 раз и выпустили более 120 снарядов.

Информации о пострадавших и повреждениях нет.

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В этот день сообщалось, что за полчаса украинские боевики семь раз обстреляли районы Донецка. Всего было выпущено 24 снаряда в сторону Кураховки Кировского района, Орловки Киевского района и Максимильяновки Петровского района города.

14 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов города и его окрестностей пострадали пять мирных жителей. Их доставили в медучреждение.

ВСУ ежедневно наносят удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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