Украинские войска за полчаса семь раз обстреляли Донецк
Украинские войска за полчаса семь раз обстреляли районы Донецка снарядами калибром 155 мм, сообщили 16 августа в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 13:00 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в одном из сообщений ведомства.
Отмечается, что украинские боевики обстреляли населенные пункты и кассетными снарядами.
В общей сложности выпущено 24 снаряда в сторону Кураховки Кировского района, Орловки Киевского района и Максимильяновки Петровского района Донецка.
О пострадавших и повреждениях не сообщается.
Ранее, 14 августа, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов города и его окрестностей пострадали пять мирных жителей. Их доставили в медучреждение.
До этого, 13 августа, один человек погиб в результате обстрела Донецка со стороны украинских боевиков. Также были повреждены жилые дома.
Вооруженные силы Украины ежедневно наносят удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.