Число пострадавших при обстреле Донецка мирных жителей выросло до пяти

В результате обстрелов Донецка и его окрестностей пострадали пять мирных жителей. Об этом 14 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В селе Кременец по улице Октябрьской ранена женщина 1963 года рождения и мужчина года рождения. В Куйбышевском районе получил ранение во дворе дома по улице Руставели мужчина 1944 года рождения», — сообщил Кулемзин.

Позднее он добавил, что в Кременце осколочные ранения также получили женщины 1952 и 1961 годов рождения. Их доставили в медицинское учреждение.

Ранее в этот день сообщалось, что на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал ребенок. Удар был нанесен по селу Юрьевка.

Накануне один человек погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Также были повреждены жилые дома.

ВСУ ежедневно наносят удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.