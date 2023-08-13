Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Один человек погиб в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 августа в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района [Донецка] в поселке Северный по улице Уткина, по предварительной информации, есть погибший», — отметил он.

По словам Кулемзина, повреждены частные дома, другие подробности уточняются.

Накануне жители Петровского района Донецка рассказали «Известиям» о последствиях обстрела города. По их словам, было несколько прилетов, причем одну ракету не было слышно. При атаке погиб мужчина, три человека были ранены.

ВСУ ежедневно наносят удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.