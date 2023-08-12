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Жители Донецка рассказали об обстреле Петровского района города

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Фото: скриншот
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Жители Петровского района Донецка 12 августа рассказали «Известиям» о последствиях обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Как следует из кадров, в результате обстрела дом получил значительные разрушения.

По словам местной жительницы, было около шести прилетов, но звука одной ракеты не было слышно.

«А этот звук мы вообще не слышали, мы слышали взрыв, и пошел едкий дым, мы все повыскакивали», — рассказала она.

Обстрел произошел около 17:00 по местному времени. В доме, разрушенном взрывом, находился один человек, он погиб.

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Ранее в субботу врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела украинских боевиков кассетными снарядами погиб один житель Донецка, еще шесть человек были ранены.

В тот же день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) сообщило, что ВСУ выпустили 20 снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке. Позже сообщалось, что украинские войска за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку.

ВСУ ежедневно наносят удары по территориям ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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